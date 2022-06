Visite : Port 2000 par la mer Le Havre, 20 juillet 2022, Le Havre.

Visite : Port 2000 par la mer

Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime

2022-07-20 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-20

Le Havre

Seine-Maritime

Le Havre

Partez sur le bateau de Vedettes Baie de Seine et laissez-vous porter par les narrations d’un duo guide et docker. Ces derniers vous dévoileront de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers portuaires. Une heure trente de navigation depuis l’entrée du port jusqu’aux terminaux de Port 2000 qui vous permettront de vous approcher au plus près des porte-conteneurs !

Le mercredi 20 juillet à 13h30

Point de rendez-vous : Digue Charles Olsen

Durée : 2h

Tarif : 10€

Réservation obligatoire

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

