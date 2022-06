Visite : Port 2000 en musique, 27 août 2022, .

Visite : Port 2000 en musique



2022-08-27 16:00:00 – 2022-08-27

Partez sur le bateau de Vedettes Baie de Seine et laissez-vous porter par un duo hors norme formé par un guide du LH Port Center et un DJ. Le guide vous dévoilera de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers de Port 2000. Le DJ vous fera danser au rythme de ses platines et des vagues ! Une heure trente de navigation exceptionnelle vous sont proposées dans le cadre du festival BETON.

Le samedi 27 août à 16h

Point de rendez-vous : Digue Charles Olsen

Durée : 2h

Tarif : 10€

Réservation obligatoire

Partez sur le bateau de Vedettes Baie de Seine et laissez-vous porter par un duo hors norme formé par un guide du LH Port Center et un DJ. Le guide vous dévoilera de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers de…

Partez sur le bateau de Vedettes Baie de Seine et laissez-vous porter par un duo hors norme formé par un guide du LH Port Center et un DJ. Le guide vous dévoilera de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers de Port 2000. Le DJ vous fera danser au rythme de ses platines et des vagues ! Une heure trente de navigation exceptionnelle vous sont proposées dans le cadre du festival BETON.

Le samedi 27 août à 16h

Point de rendez-vous : Digue Charles Olsen

Durée : 2h

Tarif : 10€

Réservation obligatoire

dernière mise à jour : 2022-06-15 par