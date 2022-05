Visite pop-up Carré d’art – musée d’art contemporain, 14 mai 2022 20:00, Nîmes.

Nuit des musées Visite pop-up Carré d’art – musée d’art contemporain Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre – départs de visite dans les salles d’expositions

Visite pop-up – Présentation aléatoire et dynamique des œuvres de l’exposition Parloir de Nairy Baghramian, par les médiatrices de Carré d’Art –

Une visite rapide (environ 15minutes) d’une salle ou d’une œuvre de l’expositionParloir.

Rendez-vous : une visite toutes les demi-heures entre 20h et 23h30.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres.

Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, Gard, Occitanie, France 30000 Nîmes Occitanie