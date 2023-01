Visite poétique et musicale de l’exposition Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit Entrée libre, dans la limite des places disponibles Accompagnée par le joueur de ney Hossein Anvari, Leili Anvar propose une déambulation poétique et musicale au sein de l’exposition consacrée à Katia Kameli: “Hier revient, et je l’entends”. Accompagnée par le joueur de ney Hossein Anvari, Leili Anvar propose une déambulation poétique et musicale au sein de l’exposition consacrée à Katia Kameli: “Hier revient, et je l’entends”. De Kalila wa Dimna au Cantique des Oiseaux, elle explore l’univers de l’artiste qui enchâsse et superpose les récits et les interprétations dans un jeu sans fin. A propos de l’intervenante : Leili Anvar est maître de conférences en langue et littérature persane, traductrice et chroniqueuse. Ses travaux sont principalement consacrés à l’étude de la littérature mystique ainsi qu’à la littérature amoureuse et ses développements spirituels. Le public peut ensuite partager l’iftar dans le restaurant de l’ICI (La Table ouverte), pour vivre ou découvrir ce moment fort des cultures d’Islam. Réservation de l’iftar obligatoire auprès de la Table Ouverte, sur place ou par téléphone au 06 58 96 29 52. Durée : 1h Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/visite-poetique-et-musicale-de-lexposition/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/visite-poetique-et-musicale-de-lexposition/

Crédits photographiques : Le Cantique des oiseaux, 2022 – Dessin préparatoire de la Perdrix, aquarelle sur papier contrecollées sur carton, cadres en grès © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023

