Haut-Rhin Vous vous demandez que deviennent vos biodéchets ou vos emballages, vos papiers et cartons une fois que vous les avez triés ? Vous souhaitez découvrir les principales erreurs de tri et ainsi pouvoir améliorer vos gestes de tri quotidiens. Venez trouver toutes les réponses lors d’une visite pour comprendre, apprendre et agir : fonctionnement de la plateforme de compostage, des biodéchets au compost, comment bien trier et réduire ses déchets. Une visite pour comprendre, apprendre et agir : fonctionnement de la plateforme, des biodéchets au compost, comment bien trier et réduire ses déchets. +33 3 89 82 22 50 Aspach-Michelbach

