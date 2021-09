Visite – Plage du Valais Saint-Brieuc, 18 septembre 2021, Saint-Brieuc.

Visite – Plage du Valais 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue du Valais Plage du Valais

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

– Visite guidées et animations pour découvrir le patrimoine maritime de Saint-Brieuc et la plage du Valais (samedi et dimanche).

– Découverte du site, de la plage et de ses cabanons (dimanche uniquement).

+33 2 96 62 54 94

