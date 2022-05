Visite pique-nique : L’Arbresle, une histoire géologique de 500 millions d’années L’Arbresle L'Arbresle Catégories d’évènement: L'Arbresle

2022-05-28 09:30:00 – 2022-05-28 14:00:00

Balade pédestre commentée, à la découverte de la diversité géologique arbresloise – observation d'affleurements de roches, explications sur leur formation et leur utilisation dans les monuments de la ville – suivie d'un pique-nique élaboré localement.
+33 4 74 01 48 87
L'Arbresle
EUR 15

