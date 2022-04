Visite pique-nique de la presqu’île Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite pique-nique de la presqu’île Caen, 21 avril 2022, Caen. Visite pique-nique de la presqu’île Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

2022-04-21 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-21 14:00:00 14:00:00 Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados Sur le temps du midi, venez en balade avec nous !

Cette promenade commentée est l’occasion d’en apprendre davantage sur les bâtiments emblématiques de la presqu’île de Caen, mais aussi de découvrir ses secrets dans des recoins cachés.

Munissez-vous de votre pique-nique, nous ferons une pause à mi-parcours. Sur le temps du midi, venez en balade avec nous ! Cette promenade commentée est l’occasion d’en apprendre davantage sur les bâtiments emblématiques de la presqu’île de Caen, mais aussi de découvrir ses secrets dans des recoins cachés… contact@lepavillon-caen.com +33 6 23 18 37 92 https://www.lepavillon-caen.com/ Sur le temps du midi, venez en balade avec nous !

Cette promenade commentée est l’occasion d’en apprendre davantage sur les bâtiments emblématiques de la presqu’île de Caen, mais aussi de découvrir ses secrets dans des recoins cachés.

Munissez-vous de votre pique-nique, nous ferons une pause à mi-parcours. Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Presqu'île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Ville Caen lieuville Presqu'île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Visite pique-nique de la presqu’île Caen 2022-04-21 was last modified: by Visite pique-nique de la presqu’île Caen Caen 21 avril 2022 caen Calvados

Caen Calvados