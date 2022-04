Visite pique-nique : balade sur les hauteurs de L’Arbresle

2022-04-30 – 2022-04-30 Lors de cette randonnée de 8 km accompagnée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez un L’Arbresle péri-urbain et méconnu, du Muzard à Louhans, de la colline où l’on soigne à celle où l’on étudie… A midi, pause pique-nique de produits locaux. dernière mise à jour : 2022-01-28 par

