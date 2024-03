Visite photographique de Lesconil Plobannalec-Lesconil, jeudi 11 avril 2024.

Photographe habitant à Lesconil, je vous emmène à la découverte du port et

de son histoire, tout en vous prodiguant avis et conseils pour améliorer vos

photos, que vous ayez un smartphone ou un appareil photo.

Durée 2h.

Nous visiterons bien sûr le port et ses environs, mais aussi les petites ruelles

des vieux quartiers, les bords du Ster Nibilic et les rochers du Goudoul.

La visite est en français, mais je parle également couramment allemand et

anglais. Ich spreche fliessend Deutsch, I speak English fluently.

Sur réservation // Rendez-vous devant l’Office de Tourisme .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 15:00:00

fin : 2024-04-11 17:00:00

9 rue du Port

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

L’événement Visite photographique de Lesconil Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Destination Pays Bigouden Sud