Euralille, le samedi 30 octobre à 17:00

Accompagné d’une guide-conférencière, d’un photographe et de votre objectif, venez capturer la ville à partir des surprenants points de vue qu’offre le quartier d’Euralille. Avec l’association les Funambulants À destination de photographes amateurs munis de leur propre appareil photo et d’un pied photo (facultatif), matériel non fourni. Une pratique régulière de la photographie et une bonne connaissance de votre matériel sont vivement conseillées.

Gratuit et sur réservation. Présentation de votre passe sanitaire obligatoire.

Et si vous profitiez de la belle luminosité automnale pour (re)découvrir Lille sous un autre angle ?

