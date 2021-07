Lasalle Lasalle Gard, Lasalle Visite : Petites Histoires de Lasalle Lasalle Lasalle Catégories d’évènement: Gard

Lasalle

Visite : Petites Histoires de Lasalle Lasalle, 6 août 2021-6 août 2021, Lasalle. Visite : Petites Histoires de Lasalle 2021-08-06 – 2021-08-06

Lasalle Gard Les Petites histoires de Lasalle de la Mouthe à l’Amour : une fresque historique du village présentée par un enfant du pays.Visite gratuite. Durée : 2 heures environDépart à 9h30 devant la Mairie Nombre de places limité Inscription obligatoire à l’Office de tourisme ou au 04 66 85 27 27 +33 4 66 85 27 27 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Lasalle Étiquettes évènement : Autres Lieu Lasalle Adresse Ville Lasalle lieuville 44.0449#3.85437