Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura, Moirans-en-Montagne Visite petite enfance “le voyage de perlin” Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Visite petite enfance “le voyage de perlin” Moirans-en-Montagne, 4 août 2021, Moirans-en-Montagne. Visite petite enfance “le voyage de perlin” 2021-08-04 – 2021-08-04

Moirans-en-Montagne Jura Moirans-en-Montagne venez aider “Perlin”, un petit lapin-jouet habitant le musée, à retrouver le chemin de sa maison ! Durée 30 mn / Sur réservation 03 84 42 38 64 +33 3 84 42 38 64 venez aider “Perlin”, un petit lapin-jouet habitant le musée, à retrouver le chemin de sa maison ! Durée 30 mn / Sur réservation 03 84 42 38 64 dernière mise à jour : 2021-07-29 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Moirans-en-Montagne Adresse Ville Moirans-en-Montagne lieuville 46.42546#5.72537