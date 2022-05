Visite pédagogique d’une ferme aquaponique : visitez et goûtez ! La Ferme Intégrale La Baume-d'Hostun Catégories d’évènement: Drôme

Visite pédagogique d’une ferme aquaponique : visitez et goûtez ! La Ferme Intégrale, 18 juin 2022, La Baume-d'Hostun. Visite pédagogique d’une ferme aquaponique : visitez et goûtez !

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à La Ferme Intégrale

Venez visiter la Ferme Intégrale, une ferme aquaponique alliant élevage de poissons et production de légumes et plantes aromatiques. Il est temps de différencier l’aquaponie de l’aquaponey en venant découvrir comment marche cette méthode de production, où poissons et plantes sont élevés en co-culture dans un écosystème complémentaire.

Sur réservation

Visite guidée de la ferme aquaponique suivie d’une dégustation des produits : légumes feuilles, aromatiques et poissons. La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets 26730 La Baume-d’Hostun La Baume-d’Hostun Drôme

