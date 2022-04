VISITE PÉDAGOGIQUE : À LA DÉCOUVERTE DES PIERRES Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Lamalou-les-Bains

VISITE PÉDAGOGIQUE : À LA DÉCOUVERTE DES PIERRES Lamalou-les-Bains, 27 avril 2022, Lamalou-les-Bains. VISITE PÉDAGOGIQUE : À LA DÉCOUVERTE DES PIERRES Lamalou-les-Bains

2022-04-27 – 2022-04-27

Lamalou-les-Bains Hérault Mercredi 27 avril

Charline et ses secrets vous invite à la découverte des pierres.

ouvert aux enfants et à leurs parents, visite en petit groupe.

2€/pers – réservation 06-63-92-27-13 ou à la boutique, au 21 av. Charcot à Lamalou les Bains Mercredi 27 avril

Charline et ses secrets vous invite à la découverte des pierres.

ouvert aux enfants et à leurs parents, visite en petit groupe.

2€/pers – réservation 06-63-92-27-13 ou à la boutique, au 21 av. Charcot à Lamalou les Bains +33 6 63 92 27 13 Mercredi 27 avril

Charline et ses secrets vous invite à la découverte des pierres.

ouvert aux enfants et à leurs parents, visite en petit groupe.

2€/pers – réservation 06-63-92-27-13 ou à la boutique, au 21 av. Charcot à Lamalou les Bains Lamalou-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lamalou-les-Bains Autres Lieu Lamalou-les-Bains Adresse Ville Lamalou-les-Bains lieuville Lamalou-les-Bains Departement Hérault

Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamalou-les-bains/

VISITE PÉDAGOGIQUE : À LA DÉCOUVERTE DES PIERRES Lamalou-les-Bains 2022-04-27 was last modified: by VISITE PÉDAGOGIQUE : À LA DÉCOUVERTE DES PIERRES Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains 27 avril 2022 Hérault Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains Hérault