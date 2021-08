Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Visite Pays d’Art et d’Histoire : “Sur les pas de Ravel” Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Visite Pays d’Art et d’Histoire : “Sur les pas de Ravel” Ciboure, 31 août 2021, Ciboure. Visite Pays d’Art et d’Histoire : “Sur les pas de Ravel” 2021-08-31 15:00:00 – 2021-08-31 16:30:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques En 1875 Maurice Ravel, qui connaîtra un destin international, voit le jour à Ciboure. Ce parcours, ponctué d’intermèdes musicaux joués par “Ad Libitum” dans des lieux inédits, est une véritable invitation à découvrir ou redécouvrir la vie et l’oeuvre de ce grand compositeur.

Réservation obligatoire auprès des Bureaux d’Accueil Touristique nombre de places limité.

