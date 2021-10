Visite Pays d’art et d’histoire : Rencontre avec la danse basque Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Visite Pays d’art et d’histoire : Rencontre avec la danse basque 2021-12-28 15:00:00 – 2021-12-28

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

EUR 10 10 Laissez-vous entrainer par cette visite inédite mêlant histoire et danse basque…

Loin des images folkloriques, la danse basque est indissociable de la culture locale et de l’identité de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Au sein de lieux emblématiques, des danses d’honneur aux danses de festivités, notre guide-conférencière et les danseurs de l’association Begiraleak vous révéleront quelques clés de compréhension de cette discipline artistique incontournable au Pays basque.

Sur inscription auprès des offices de tourisme

