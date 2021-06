Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Visite Pays d’Art et d’Histoire : Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Visite Pays d’Art et d’Histoire : Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Ciboure, 21 août 2021-21 août 2021, Ciboure. Visite Pays d’Art et d’Histoire : Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? 2021-08-21 15:00:00 – 2021-08-21

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure A la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu ! Pour la retrouver, un enquêteur un peu perdu, tout droit sorti du XVIIe siècle, a besoin de vous. Les suspects sont nombreux et le temps est compté… (visite en famille, enfants à partir de 7 ans).

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Réservation dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme Pays Basque PAH

Détails Catégories d'évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques