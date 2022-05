Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?

2022-07-28 – 2022-07-28 EUR 8 8 EN FAMILLE !

Visite-enquête

A la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu ! Pour la retrouver, un enquêteur un peu perdu, tout droit sorti du XVIIe siècle, a besoin de vous. Les suspects sont nombreux et le temps est compté…

Parents et enfants à partir de 7 ans

Sur inscription auprès des offices de tourisme

dernière mise à jour : 2022-04-13

