Visite Pays d’art et d’histoire: Partagez vos souvenirs ! Histoparty Saint-Jean-de-Luz, 7 mai 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Visite Pays d'art et d'histoire: Partagez vos souvenirs ! Histoparty

2022-05-07 – 2022-05-07 Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita

Saint-Jean-de-Luz 64500

EUR 0 0 Participez à l’enrichissement de la connaissance du patrimoine de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure en partageant vos témoignages et photographies sur l’histoire de la presqu’île des Récollets et du port.

Cette première rencontre participative « Histoparty » sera l’occasion de vous présenter notre projet d’outil numérique géoréférencé et d’enregistrer vos témoignages et documents. Ils viendront alimenter les contenus du futur Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) des Récollets

qui ouvrira ses portes prochainement.

+33 5 59 51 61 97

© Jb Sorin – Pays Basque Drone

Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

