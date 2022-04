Visite Pays d’art et d’histoire : Le petit théâtre de la mer

Visite Pays d’art et d’histoire : Le petit théâtre de la mer, 11 août 2022, . Visite Pays d’art et d’histoire : Le petit théâtre de la mer

2022-08-11 15:00:00 – 2022-08-11 EUR 8 8 EN FAMILLE !

Balade contée. Avez-vous déjà assisté à la naissance d’une histoire d’amour entre deux phares ?

Connaissez-vous les malheurs de Toto le corsaire ? A travers une balade contée dans les rues luziennes,

bien des histoires prendront vie grâce au kamishibai, le théâtre d’image japonais. Petits et grands découvriront ainsi le patrimoine autrement.…

*Parents et enfants à partir de 4 ans. Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité – EN FAMILLE !

Balade contée. Avez-vous déjà assisté à la naissance d’une histoire d’amour entre deux phares ?

Connaissez-vous les malheurs de Toto le corsaire ? A travers une balade contée dans les rues luziennes,

bien des histoires prendront vie grâce au kamishibai, le théâtre d’image japonais. Petits et grands découvriront ainsi le patrimoine autrement.…

*Parents et enfants à partir de 4 ans. Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité – EN FAMILLE !

Balade contée. Avez-vous déjà assisté à la naissance d’une histoire d’amour entre deux phares ?

Connaissez-vous les malheurs de Toto le corsaire ? A travers une balade contée dans les rues luziennes,

bien des histoires prendront vie grâce au kamishibai, le théâtre d’image japonais. Petits et grands découvriront ainsi le patrimoine autrement.…

*Parents et enfants à partir de 4 ans. Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité – dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville