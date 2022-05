Visite Pays d’art et d’histoire : Fêtes de la mer : Le port de pêche et sa criée

Visite Pays d’art et d’histoire : Fêtes de la mer : Le port de pêche et sa criée, 6 août 2022, . Visite Pays d’art et d’histoire : Fêtes de la mer : Le port de pêche et sa criée

2022-08-06 – 2022-08-06 EUR 0 0 Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle.

Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.

Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité

