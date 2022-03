Visite Pays d’art et d’histoire : Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire : Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Saint-Jean-de-Luz, 25 avril 2022, Saint-Jean-de-Luz. Visite Pays d’art et d’histoire : Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz

2022-04-25 11:15:00 – 2022-04-25 Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 8 8 Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.

De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.

De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.

De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité Myriam

Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Rue Gambetta Parvis de l'Eglise Saint-Jean-Baptiste Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Rue Gambetta Parvis de l'Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Visite Pays d’art et d’histoire : Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Saint-Jean-de-Luz 2022-04-25 was last modified: by Visite Pays d’art et d’histoire : Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 25 avril 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques