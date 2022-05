Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !

Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !, 26 juillet 2022, . Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !

2022-07-26 – 2022-07-26 EUR 10 10 EN FAMILLE !

Parcours théâtralisé : Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto. A la fin, il faudra choisir : s’engager ou rester à quai !

Parents et enfants à partir de 5 ans

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité EN FAMILLE !

Parcours théâtralisé : Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto. A la fin, il faudra choisir : s’engager ou rester à quai !

Parents et enfants à partir de 5 ans

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité EN FAMILLE !

Parcours théâtralisé : Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto. A la fin, il faudra choisir : s’engager ou rester à quai !

Parents et enfants à partir de 5 ans

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville