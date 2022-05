Visite Pays d’Art et d’Histoire : Contez-moi le coeur de Ciboure

Visite Pays d'Art et d'Histoire : Contez-moi le coeur de Ciboure

2022-07-13 15:00:00 – 2022-07-13 16:30:00 EUR 10 10 Laissez-vous envoûter par les rues pittoresques de Ciboure et ses récits contés. Un voyage unique dans l'inoubliable, en compagnie de notre guide-conférencière et du duo Grain d'orge (conte et percussions). Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité

