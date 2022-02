Visite Pays d’art et d’histoire : « Coeur de ville » Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Visite Pays d'art et d'histoire : « Coeur de ville » Saint-Jean-de-Luz, 24 février 2022, Saint-Jean-de-Luz.

2022-02-24

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz A travers cette visite « Coeur de Ville », venez découvrir le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateurs du XVIIème siècle, sans oublier l’église Saint Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse.

Vous serez également séduit par la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, témoins de l’architecture naissante de cette cité balnéaire appréciée dès la Belle Epoque.

