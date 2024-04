Visite Pays d’Art et d’Histoire « Ciboure et la villa Leihorra » Ciboure, vendredi 23 août 2024.

Visite Pays d’Art et d’Histoire « Ciboure et la villa Leihorra » Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Le centre-ville de Ciboure regorge de secrets. Derrière son identité basque forte se cachent une histoire et de nombreuses traditions que nous découvrirons au fil des rues et de l’architecture rencontrée, avec notamment la découverte des jardins et du patio de la Villa Leihorra, fleuron de l’art déco.

Rendez-vous devant le bureau d’accueil de Ciboure 10 min avant le départ de la visite. Durée 2h. Réservation obligatoire. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 09:30:00

fin : 2024-08-23 12:00:00

5, place Camille Jullian

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire « Ciboure et la villa Leihorra » Ciboure a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Pays Basque