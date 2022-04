Visite Pays d’Art et d’Histoire : Carnet de chantier aux Récollets Ciboure, 9 juillet 2022, Ciboure.

Visite Pays d’Art et d’Histoire : Carnet de chantier aux Récollets Ciboure

2022-07-09 09:30:00 – 2022-07-09 12:30:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure

EUR 0 0 Dessin, aquarelle, croquis et vieilles pierres vous passionnent ?

Venez saisir l’ambiance du chantier de restauration du couvent des Récollets en compagnie de notre guide-conférencière et de Marie Dupont, de l’Atelier libre comme l’art. Du cloître aux salles des décors peints, dont l’histoire vous sera contée, chacun sera invité à livrer ses impressions sous la forme d’un carnet de voyage qui deviendra carnet de chantier dessiné.

Les travaux de chacun seront ensuite présentés lors des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront du 16 au 18 septembre prochain.

Matériel de dessin et siège pliable fournis lors de la visite. Tout public / + de 16ans.

Sur inscription auprès du Pays d’art et d’histoire.

+33 5 59 51 61 97

myriam

dernière mise à jour : 2022-03-21 par