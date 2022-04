Visite Pays d’Art et d’Histoire : “Bordagain, îlot d’architecture” Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Visite Pays d’Art et d’Histoire : “Bordagain, îlot d’architecture” Ciboure, 27 juillet 2022, Ciboure. Visite Pays d’Art et d’Histoire : “Bordagain, îlot d’architecture” Ciboure

2022-07-27

Ciboure Pyrénées-Atlantiques EUR 8 8 Surplombant le centre historique de Ciboure, la colline de Bordagain s’est urbanisée dès la fin du XIXe siècle.

Flânez dans les rues de ce quartier remarquable, véritable catalogue d’architecture à ciel ouvert, puis prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° ! (selon météo).

Sur inscription auprès des offices de tourisme

