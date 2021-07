Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Visite Pays d’Art et d’Histoire: « Bordagain, îlot d’architecture » Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Visite Pays d’Art et d’Histoire: « Bordagain, îlot d’architecture » Ciboure, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Ciboure. Visite Pays d’Art et d’Histoire: « Bordagain, îlot d’architecture » 2021-07-12 – 2021-07-12

Ciboure Pyrénées-Atlantiques EUR 8 Surplombant le centre historique de Ciboure, la colline de Bordagain s’est urbanisée dès la fin du XIXe siècle. Flânez dans les rues de ce quartier remarquable, véritable catalogue d’architecture à ciel ouvert, puis prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° ! (selon météo). Visite déconseillée aux personnes souffrant de vertiges.

RDV : 10h00 – Ciboure

Réservation obligatoire auprès des Bureaux d’Accueil Touristique.

