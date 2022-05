Visite Pays d’art et d’histoire : Acotz : des origines agricoles au paradis des surfeurs

2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02 EUR 8 8 Acotz, berceau historique de Saint- Jean-de-Luz, vous sera dévoilé à travers le témoignage de son passé agricole perceptible dans ses maisons et dans sa chapelle Mariaren Bihotz Garbiari. Découvrez sa récente vocation touristique durant une déambulation des campings à la plage Lafitenia où l'histoire du surf et les particularités de ce spot mythique vous seront contées. Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité

