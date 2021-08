Dijon Salle Boisselot Côte-d'Or, Dijon Visite patrimoniale JDA DIJON BOURGOGNE Salle Boisselot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visite patrimoniale JDA DIJON BOURGOGNE Salle Boisselot, 19 septembre 2021, Dijon. Visite patrimoniale JDA DIJON BOURGOGNE

Salle Boisselot, le dimanche 19 septembre à 08:30 Gratuit

L’association historique de la JDA propose à travers une exposition patrimoniale de retracer ses 140 ans d’histoire Salle Boisselot 18 boulevard de l’Ouest, 21000 Dijon Dijon La Gare Côte-d’Or

