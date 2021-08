Anglet Parc écologique Izadia Anglet, Pyrénées-Atlantiques Visite patrimoniale du site Parc écologique Izadia Anglet Catégories d’évènement: Anglet

### Plongez dans l’histoire du site de la Barre, depuis les vignes, la pêche, l’hippodrome et les blockhaus… Une visite ponctuée de photographies anciennes et d’anecdotes ! Animée par l’équipe d’Izadia.

Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 6 ans. Annulée en cas de pluie. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (chaussures et coupe-vent).

Parc écologique Izadia 297 avenue de l'Adour, 64600 Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques

19 septembre 2021, 14:30-16:00

