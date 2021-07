Visite patrimoniale du campus d’Orléans (visite guidée) Le Bouillon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Orléans.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Bouillon

Ce circuit guidé d’environ 1h, conçu par les étudiants du master 2 Gestion locale du patrimoine culturel dans le cadre de leur formation, vous permettra de (re)découvrir l’histoire et la richesse patrimoniale de l’Université d’Orléans, à travers les principaux bâtiments construits sur le campus entre 1967 et 2011, mais aussi de repérer quelques-unes des oeuvres créées dans le cadre du 1% artistique. Fondée en 1306 par le Pape Clément V, l’Université d’Orléans est l’une des plus anciennes universités d’Europe. Elle ferme après la révolution Française en 1793, comme toutes les universités françaises, pour renaître au milieu des années 1960, dans le cadre d’un grand projet urbain. L’ambitieux projet « d’Orléans II », porté par Roger Secrétain alors maire d’Orléans, en collaboration avec le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, Gérald Antoine, est mené de 1963 à 1978. Il comprend la construction d’un quartier nouveau appelé « la Source » et d’un campus universitaire dont la réalisation est confiée aux architectes de renom Louis Arretche et Olivier-Clément Cacoub. La visite patrimoniale du campus est l’occasion de revenir sur ce projet de création d’un campus universitaire d’envergure, parfois appelé à l’époque « Oxford à la française » ou « Oxford sur Loire », de présenter les bâtiments emblématiques de cette période et du style « brutaliste », mais aussi les constructions plus récentes et leur référence au projet originel. Quelques-unes des oeuvres issues du 1% artistique jalonnant le campus universitaire seront également présentées. Un rappel sur l’histoire et le rôle du 1% artistique créé en 1951, mais encore mal connu ou victime d’une vision trop caricaturale, sera également proposé. Les visites auront lieu par petits groupes de 12 personnes maximum, sur inscription préalable obligatoire à : [cvec@univ-orleans.fr](mailto:[centre.culturel@univ-orleans.fr](mailto:centre.culturel@univ-orleans.fr)) Les départs auront lieu le samedi et le dimanche à 14h et 15h30 devant le Bouillon, centre culturel de l’Université. Modifications possibles selon l’évolution sanitaire. Merci de bien vouloir signaler votre désinscription si vous ne pouvez venir au créneau réservé afin que la place libérée bénéficie à d’autres visiteurs.

Visite libre, sur inscription préalable.

Redécouvrez à travers les bâtiments les plus emblématiques du campus le projet du milieu des années 1960 de créer un « Oxford à la française » et différentes œuvres issues du 1% artistique.

Le Bouillon rue de Tours 45100 Orléans Orléans Loiret



