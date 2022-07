Visite patrimoniale de l’église abbatiale Chezal-Benoît Chezal-Benoît Catégories d’évènement: Cher

2022-07-21 17:00:00 – 2022-07-21 18:30:00

Découvrez ou redécouvrez un patrimoine de village qu'offrent en visite les membres de l'association. Ancienne abbaye bénédictine, les péripéties de l'Histoire et de sa petite histoire seront relatées à cette occasion. Vous admirerez cette belle architecture arrivée jusqu'à nous avec Sylvain ou Raymonde, tous deux passionnés de ce patrimoine. Avec l'association du patrimoine casalais, une visite patrimoniale de l'église abbatiale, du XII-XIIe siècles, riche par son architecture et par son histoire attenante à celle des bâtiments qui la côtoient. sylbourdreux@gmail.com +33 6 79 32 23 75

