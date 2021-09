Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer Calvados, Saint-Laurent-sur-Mer Visite patrimoine « Raconte-moi le D-Day à Omaha » Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Laurent-sur-Mer Calvados Saint-Laurent-sur-Mer Visite commentée de 3km de la plage d’Omaha Beach que l’Histoire a fait connaître par le débarquement du 6 juin 1944. Découvrez aussi les constructions du Mur de l’Atlantique et la résistance mise en place avant l’épisode tragique d’Omaha la Sanglante. Réservation obligatoire. Visite commentée de 3km de la plage d’Omaha Beach que l’Histoire a fait connaître par le débarquement du 6 juin 1944. Découvrez aussi les constructions du Mur de l’Atlantique et la résistance mise en place avant l’épisode tragique d’Omaha la… accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 http://www.isigny-omaha-tourisme.com/ Visite commentée de 3km de la plage d’Omaha Beach que l’Histoire a fait connaître par le débarquement du 6 juin 1944. Découvrez aussi les constructions du Mur de l’Atlantique et la résistance mise en place avant l’épisode tragique d’Omaha la Sanglante. Réservation obligatoire. Office de Tourisme Isigny-Omaha dernière mise à jour : 2021-09-15 par

