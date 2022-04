Visite : patrimoine paysager et architectural depuis le jardin royal, dans le cadre du Printemps du CAUE Jardin royal,Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Catégories d’évènement: Cordes-sur-Ciel

Tarn

Visite : patrimoine paysager et architectural depuis le jardin royal, dans le cadre du Printemps du CAUE Jardin royal,Cordes-sur-Ciel, 13 mai 2022, Cordes-sur-Ciel. Visite : patrimoine paysager et architectural depuis le jardin royal, dans le cadre du Printemps du CAUE

Jardin royal, Cordes-sur-Ciel, le vendredi 13 mai à 16:00

Visite organisée dans le cadre des 800 ans de la cité médiévale de Cordes.

Visite gratuite, sur inscription auprès du CAUE du Tarn

Lecture patrimoniale autour du jardin royal, en présence des chargées d’études en paysage et inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn. Jardin royal,Cordes-sur-Ciel cordes sur ciel Cordes-sur-Ciel Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cordes-sur-Ciel, Tarn Autres Lieu Jardin royal,Cordes-sur-Ciel Adresse cordes sur ciel Ville Cordes-sur-Ciel lieuville Jardin royal,Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Departement Tarn

Jardin royal,Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cordes-sur-ciel/

