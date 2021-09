Montferrand-du-Périgord Montferrand-du-Périgord Dordogne, Montferrand-du-Périgord Visite patrimoine Montferrand-du-Périgord Montferrand-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Montferrand-du-Périgord

Visite patrimoine Montferrand-du-Périgord, 7 septembre 2021, Montferrand-du-Périgord. Visite patrimoine 2021-09-07 09:45:00 – 2021-09-07 Place de Montferrand Le Bourg

Mardi 7 septembre, les Amis de la Bastides de Molières organisent une journée visite du patrimoine de notre région. Au programme : les églises de Montferrand, Vielvic, St Pardoux et Salles. Une journée intéressante en vue. Ouvert à tous, inscription obligatoire. +33 6 72 64 41 88

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montferrand-du-Périgord Autres Lieu Montferrand-du-Périgord Adresse Place de Montferrand Le Bourg Ville Montferrand-du-Périgord lieuville 44.75073#0.86625