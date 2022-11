Visite Patrimoine/Histoire (Tout Public) Lémeré Lémeré Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Lémeré

Visite Patrimoine/Histoire (Tout Public) Lémeré, 8 avril 2023, Lémeré. Visite Patrimoine/Histoire (Tout Public)

9 rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

2023-04-08 11:00:00 – 2023-05-07 12:00:00 Lémeré

Indre-et-Loire Découvrez les secrets du Rivau pour tout savoir sur l’histoire d’un château médiéval privé, restauré avec passion et ancré dans notre époque ! Un véritable lieu de rencontre entre Histoire, nature et art contemporain. Découvrez les secrets du Rivau pour tout savoir sur l’histoire d’un château médiéval privé, restauré avec passion et ancré dans notre époque ! Un véritable lieu de rencontre entre Histoire, nature et art contemporain. @David-Emmanuel COHEN_1

Lémeré

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Lémeré Autres Lieu Lémeré Adresse 9 rue du Château Lémeré Indre-et-Loire Ville Lémeré lieuville Lémeré Departement Indre-et-Loire

Lémeré Lémeré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lemere/

Visite Patrimoine/Histoire (Tout Public) Lémeré 2023-04-08 was last modified: by Visite Patrimoine/Histoire (Tout Public) Lémeré Lémeré 8 avril 2023 9 rue du château Lémeré Indre-et-Loire Indre-et-Loire Lémeré

Lémeré Indre-et-Loire