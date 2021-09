Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Visite patrimoine et aménagement du centre ancien : de la Place de la République au camp de la Transportation Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Steeve GUILLAUME conducteur d’opérations à la Direction des grands projets et David JURIE, directeur du patrimoine, vous proposent une visite sur le patrimoine et les futurs aménagements de la ville.

Sur inscription

Patrimoine et aménagement du centre ancien Camp de la transportation Case d’entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Saint-Laurent-du-Maroni Guyane

