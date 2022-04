Visite patrimoine de Cravant-les-Côteaux Cravant-les-Côteaux, 12 juillet 2022, Cravant-les-Côteaux.

Visite patrimoine de Cravant-les-Côteaux Cravant-les-Côteaux

2022-07-12 15:00:00 – 2022-07-12 16:30:00

Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire Cravant-les-Côteaux

Au cours d’une promenade entre le bourg actuel et le Vieux-Bourg, nous évoquerons l’ancienneté de l’occupation humaine de ce pittoresque vallon : la Vieille Église, le lavoir, l’extraction des écorces de chênes et l’ancien moulin à tan, la présence de cuves d’inhumation en roc, la louve de Cravant…

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait

famille : 11 €

Rendez-vous place de la mairie de Cravant-les-Côteaux

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

Au cours d’une promenade entre le bourg actuel et le Vieux-Bourg, nous évoquerons l’ancienneté de l’occupation humaine de ce pittoresque vallon : la Vieille Église, le lavoir, l’extraction des écorces de chênes et l’ancien moulin à tan, la présence de cuves d’inhumation en roc, la louve de Cravant..

Au cours d’une promenade entre le bourg actuel et le Vieux-Bourg, nous évoquerons l’ancienneté de l’occupation humaine de ce pittoresque vallon : la Vieille Église, le lavoir, l’extraction des écorces de chênes et l’ancien moulin à tan, la présence de cuves d’inhumation en roc, la louve de Cravant…

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait

famille : 11 €

Rendez-vous place de la mairie de Cravant-les-Côteaux

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

Cravant-les-Côteaux

dernière mise à jour : 2022-04-01 par