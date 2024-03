Visite patrimoine & biodiversité : le Parc bordelais Parc Bordelais Bordeaux, samedi 1 juin 2024.

Visite patrimoine & biodiversité : le Parc bordelais Le Parc bordelais Samedi 1 juin, 10h00 Parc Bordelais Gratuit. Rendez-vous au Parc bordelais, entrée côté avenue Carnot. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Le Parc bordelais

Le Parc bordelais est inauguré en 1888 avec l’objectif philanthropique de « donner une campagne à ceux qui n’en ont pas ». Dessiné par le paysagiste Eugène Bühler sur le modèle des grands parcs parisiens de la seconde moitié du 19e siècle, il accueille une chênaie exceptionnelle par l’ancienneté de certains vénérables arbres. Fragilisés par les tempêtes, ils font aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. La visite historique et naturaliste du parc sera l’occasion d’interroger notre relation avec une nature urbaine, recomposée et idéalisée.

Visite patrimoine et biodiversité animée par l’association Pétronille et la LPO Aquitaine.

Parc Bordelais Rue du Bocage, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 02 38 92 http://www.bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.petronille.org »}] Le parc bordelais embellit la ville de Bordeaux depuis son inauguration en 1888. C’est une des créations majeures d’Eugène Bühler et de son frère Denis, qui ont réalisé nombre de jardins en France au XIXe siècle. Tous deux ont su imposer leur style dans l’art des jardins paysagers de leur temps. Chênaie en étoile, bosquet, plan d’eau, grandes allées de circulation, animaux de races locales et aires de jeu composent ce parc. Le label Jardin Remarquable est en cours de renouvellement.

Superficie : 28 ha.

© F. Deval, Mairie de Bordeaux