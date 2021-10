Lestre Lestre Lestre, Manche Visite patrimoine autour de deux éléments bâti. Lestre Lestre Catégories d’évènement: Lestre

2021-10-24 14:30:00

Sur la commune de Lestre, venez découvrir au bout d'un petit chemin de terre, la chapelle Saint-Michel (Romane) et le Manoir de la Hougue (16ème siècle) ayant appartenu à Lucas de Nehou. +33 6 13 13 93 06

