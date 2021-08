Visite patrimoine à Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville, 16 octobre 2021, Yèvre-la-Ville.

Visite patrimoine à Yèvre-le-Châtel 2021-10-16 15:00:00 – 2021-10-16 16:30:00

Yèvre-la-Ville Loiret Yèvre-la-Ville

6 6 EUR Yèvre-le-Châtel est le seul village du Loiret à être labélisé Plus beaux Villages de France. Ce petit village authentique et sa forteresse médiévale ne manque en effet pas de charme. D’autant que l’art et la nature y occupent également une place importante.

Dans le cadre du dispositif de prévention du covid 19, des mesures sont en place.

Yèvre-le-Châtel est le seul village du Loiret à être labélisé Plus beaux Villages de France. Ce petit village authentique et sa forteresse médiévale ne manque en effet pas de charme. D’autant que l’art et la nature y occupent également une place importante.

Dans le cadre du dispositif de prévention du covid 19, des mesures sont en place.

otgp

dernière mise à jour : 2021-03-22 par