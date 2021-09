Yevre-la-ville Forteresse de Yèvre-le-Châtel Yevre-la-ville Visite patrimoine à Yèvre-le-Châtel Forteresse de Yèvre-le-Châtel Yevre-la-ville Catégorie d’évènement: Yevre-la-ville

Visite patrimoine à Yèvre-le-Châtel Forteresse de Yèvre-le-Châtel, 16 octobre 2021, Yevre-la-ville. Visite patrimoine à Yèvre-le-Châtel

Forteresse de Yèvre-le-Châtel, le samedi 16 octobre à 15:00

Yèvre-le-Châtel est le seul village du Loiret à être labélisé Plus beaux Villages de France. Ce petit village authentique et sa forteresse médiévale ne manque en effet pas de charme. D’autant que l’art et la nature y occupent également une place importante. Pass sanitaire obligatoire.

Voir https://www.grandpithiverais.fr

Visite patrimoine à Yèvre-le-Châtel Forteresse de Yèvre-le-Châtel 2 Place du Château, Yevre-la-ville Yevre-la-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Yevre-la-ville Autres Lieu Forteresse de Yèvre-le-Châtel Adresse 2 Place du Château, Yevre-la-ville Ville Yevre-la-ville lieuville Forteresse de Yèvre-le-Châtel Yevre-la-ville