du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### CB, émetteurs-récepteurs, taxiphone, talkie-walkie, etc. venez découvrir tous ces objets. Le Musée de la radio communication, association loi 1901 basée à Magenta, vous propose de visiter une partie de sa collection en dehors de ses locaux. Visite libre ou commentée pour les plus curieux. Matériel présenté dédié à la radio communication (à l’exclusion des TSF et Militaria).

Gratuit. Accueil par petit groupe de 4 personnes maximum. Visite libre ou commentée pour les plus curieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

