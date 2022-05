VISITE PARTICULIÈRE : DANS LES COULISSES DE L’EXPOSITION Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

VISITE PARTICULIÈRE : DANS LES COULISSES DE L’EXPOSITION Mayenne, 7 juin 2022, Mayenne. VISITE PARTICULIÈRE : DANS LES COULISSES DE L’EXPOSITION Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne

2022-06-07 – 2022-06-07 Place Juhel Musée du Château de Mayenne

Mayenne Mayenne Cette visite est une découverte des coulisses du montage de l’exposition temporaire Jumelles culturelles, Mayenne-Jesi, un voyage artistique qui ouvrira ses portes au musée du château de Mayenne le 11 juin et à la Pinacothèque Pianetti de Jesi (Italie) le 25 novembre. Réservation obligatoire. Une façon originale de (re)découvrir le musée, le château ou encore l’exposition… contact@museeduchateaudemayenne.fr +33 2 43 00 17 17 Cette visite est une découverte des coulisses du montage de l’exposition temporaire Jumelles culturelles, Mayenne-Jesi, un voyage artistique qui ouvrira ses portes au musée du château de Mayenne le 11 juin et à la Pinacothèque Pianetti de Jesi (Italie) le 25 novembre. Réservation obligatoire. Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne

