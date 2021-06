Argentan Maison des Dentelles Argentan, Orne Visite participative « Pour ceux qui ne font pas dans la dentelle » Maison des Dentelles Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite participative « Pour ceux qui ne font pas dans la dentelle » Maison des Dentelles, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Argentan. Visite participative « Pour ceux qui ne font pas dans la dentelle »

le samedi 3 juillet à Maison des Dentelles

Une visite insolite au cours de laquelle vous devrez observer, dessiner, jouer, cogiter… et défier les autres visiteurs ! Une autre façon de découvrir le musée.

Entrée libre

Une visite insolite au cours de laquelle vous devrez observer, dessiner, jouer, cogiter… Maison des Dentelles 34 rue de la Noé, 61200 Argentan Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des Dentelles Adresse 34 rue de la Noé, 61200 Argentan Ville Argentan lieuville Maison des Dentelles Argentan