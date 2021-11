Visite participative – Les saveurs de Carouge, ses artisans & commerçants Théâtre des Amis, 20 novembre 2021, Carouge GE.

du samedi 20 novembre au samedi 18 décembre à Théâtre des Amis

Cette balade ludique et insolite est l’occasion de découvrir la ville, ses artisans et ses commerces sous un angle différent, en faisant appel au sens de l’observation et à la perspicacité de chacun des participants. A l’aide du guide et de votre participation découvrez ensemble la cité sarde, ses artisans et ses commerçants. _Des haltes gustatives vont égayer vos papilles pendant la visite._ Ce divertissement, à la portée de tous, permet d’entrevoir autrement les commerçants et artisans de Carouge ainsi que les richesses culturelles de la cité sarde. 5 samedis après-midi Dates: 20, 27 novembre & 4, 11, 18 décembre 2021 Heure: 14h30 Rendez-vous: Place du Temple Prix: adult CHF 10.- / enfant CHF 5.- Inscriptions: [info@illico-travel.ch](mailto:info@illico-travel.ch) 022005960

CHF 10.-/adulte CHF 5.-/enfant

Théâtre des Amis Place du Temple 8, 1227 Carouge GE Carouge GE



