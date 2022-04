Visite Paris Historique à vélo – La Musette Enchantée, 23 avril 2022, .

Amateurs d’histoire et de balades à vélo, venez découvrir des mythes et autres légendes méconnues de notre belle capitale…

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 14h00 à 17h00

gratuit https://tinyurl.com/lamusetteenchantee01

La Musette Enchantée permet de lier deux activités : la pratique du vélo et la découverte de l’histoire.

Lors de ce premier parcours (version bêta), nous roulerons en quête d’anecdotes historiques dans Paris en passant par des lieux bien connus aux passés pourtant méconnus.

Cette balade d’environ 3 heures nous emmènera dans de nombreux quartiers de la capitale et à travers plusieurs siècles.

Balade ouverte à toutes et tous quelque soit le niveau, tant que les sombres et mystérieuses histoires et anecdotes de Paris vous intéressent.

En résumé : cette première sortie sera davantage une sortie de présentation/rencontre et axée sur l’histoire qu’une sortie sportive. Et qui sait, peut-être que quelques surprises s’y dérouleront…

Toutefois attention, le nombre de places est limité et chacun doit venir équipé de son propre vélo.

A noter aussi que certains moments seront immortalisés dans un but promotionnel par la suite, n’hésitez pas à me signaler directement si vous ne souhaitez pas être photographiés.

Le lieu et l’horaire vous seront communiqués par mail une fois inscrits.

Hâte de vous faire partager tout ça !

Contact : https://fb.me/e/4YZ8rgFhD https://www.facebook.com/lamusetteenchantee/i

Sylvain LEMERLE